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Выборы

09 июля 2014, 22:13

Окружные избиркомы проверят все подписи кандидатов в Мосгордуму

Мосгордума выборы кандидаты избиркомы

Фото: M24.ru

Окружные избирательные комиссии проверят 100 процентов подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщает в среду Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Такое заявление он сделал после того, как в интернете появились расшифровки телефонных разговоров, в которых кандидаты в Мосгордуму Николай Ляскин, Максим Кац и друг последнего Илья Варламов признаются, что знают о сомнительных способах сбора подписей.

По словам Горбунова, пока подписи не сданы, сказать точно ничего нельзя.

Из расшифровки разговоров понятно, что Ляскину поступило предложение купить подписи. "Я ответил: приезжайте в офис, оформим все официально, на что я получил ответ - мы работаем по базам серьезным, и сами все сделаем в центре. <…> Я потом с шутками все это рассказал в своем офисе, а журналисты смонтированную нарезку выложили в интернет, это ничем не подтвержденные слухи", - рассказал Ляскин.

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Другой кандидат Кац в своей записи пригласил сомневающихся прийти к нему в штаб и посмотреть подписи.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образовали сроком на 10 лет, в каждом из них равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), что позволяет обеспечивать равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

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Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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