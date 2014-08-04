Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

Фото: M24.ru
С 18 августа холдинг "Москва Медиа" начинает трансляцию дебатов кандидатов в Мосгордуму. Следить за дебатами можно будет на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".
Согласно жеребьевке, первые дебаты пройдут 18 августа на канале "Москва Доверие" между кандидатами 44 и 10 округа. В этот же день дебаты состоятся и на телеканале "Москва 24" между кандидатами по 6, 26 и 24 округу.
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа - 5-7 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.
Полный список избирательных округов
Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты. Каждому эфиру будет предшествовать жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться время, отведенное каждому участнику. В среднем, каждому кандидату отдадут на выступление 3 минуты.
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О выделении эфирного времени городское телевидение попросил Сергей Собянин. Он поручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.
Телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие"
В процессе дебатов каждый кандидат проведет собственную презентацию. Также кандидаты смогут задать вопросы друг другу. На то, чтобы задать один вопрос, дается 30 секунд, на ответ - 1 минута. В конце выступления кандидатам дадут по одной минуте на заключительное слово.
Теледебаты пройдут в прямом эфире. На радиостанции "Радио Москвы" будет вестись прямая трансляция дебатов с телеканала "Москва доверие", а на "Москва FM" - с телеканала "Москва 24". Кроме того, на радиостанции "Москва FM" в вечернее время будет транслироваться запись дебатов.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.
Расписание дебатов
|ТВ
|Дата
|Округ
|Телеканал "Москва 24"
|18 августа
|6, 24 и 26 округа
|Телеканал "Москва 24"
|19 августа
|3, 10 и 11 округа
|Телеканал "Москва 24"
|20 августа
|23, 30 и 33 округа
|Телеканал "Москва 24"
|21 августа
|12, 34 и 40 округа
|Телеканал "Москва 24"
|22 августа
|25, 4 и 19 округа
|Телеканал "Москва 24"
|25 августа
|2 и 28 округа
|Телеканал "Москва 24"
|26 августа
|9 и 14 округа
|Телеканал "Москва 24"
|27 августа
|8 и 43 округа
|Телеканал "Москва 24"
|28 августа
|5 и 17 округа
|Телеканал "Москва 24"
|29 августа
|1 и 21 округа
|Телеканал "Москва 24"
|1 сентября
|18 и 39 округа
|Телеканал "Москва 24"
|2 сентября
|13 и 15 округа
|Телеканал "Москва 24"
|3 сентября
|20 и 27 округа
|Телеканал "Москва 24"
|4 сентября
|31 и 44 округа
|Телеканал "Москва 24"
|5 сентября
|38 и 41 округа
|Телеканал "Москва 24"
|8 сентября
|45 и 42 округа
|Телеканал "Москва 24"
|9 сентября
|36 и 16 округа
|Телеканал "Москва 24"
|10 сентября
|7 и 32 округа
|Телеканал "Москва 24"
|11 сентября
|29 и 37 округа
|Телеканал "Москва 24"
|12 сентября
|22 и 35 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|18 августа
|44 и 10 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|19 августа
|20 и 22 августа
|Телеканал "Москва Доверие"
|20 августа
|26 и 14 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|21 августа
|21 и 27 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|22 августа
|33 и 34 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|25 августа
|7, 25 и 43 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|26 августа
|2, 9 и 24 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|27 августа
|1, 17 и 28 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|28 августа
|18, 30 и 39 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|29 августа
|8, 31 и 35 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|1 сентября
|4 и 23 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|2 сентября
|6 и 41 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|3 сентября
|15 и 29 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|4 сентября
|13 и 45 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|5 сентября
|11 и 40 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|8 сентября
|3 и 36 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|9 сентября
|16 и 19 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|10 сентября
|12 и 37 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|11 сентября
|32 и 42 округа
|Телеканал "Москва Доверие"
|12 сентября
|5 и 38 округа
C полным расписанием дебатов можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.