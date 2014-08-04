Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

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С 18 августа холдинг "Москва Медиа" начинает трансляцию дебатов кандидатов в Мосгордуму. Следить за дебатами можно будет на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

Согласно жеребьевке, первые дебаты пройдут 18 августа на канале "Москва Доверие" между кандидатами 44 и 10 округа. В этот же день дебаты состоятся и на телеканале "Москва 24" между кандидатами по 6, 26 и 24 округу.

Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа - 5-7 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.

Полный список избирательных округов



Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты. Каждому эфиру будет предшествовать жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться время, отведенное каждому участнику. В среднем, каждому кандидату отдадут на выступление 3 минуты.

О выделении эфирного времени городское телевидение попросил Сергей Собянин. Он поручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.

Телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие"

В процессе дебатов каждый кандидат проведет собственную презентацию. Также кандидаты смогут задать вопросы друг другу. На то, чтобы задать один вопрос, дается 30 секунд, на ответ - 1 минута. В конце выступления кандидатам дадут по одной минуте на заключительное слово.

Теледебаты пройдут в прямом эфире. На радиостанции "Радио Москвы" будет вестись прямая трансляция дебатов с телеканала "Москва доверие", а на "Москва FM" - с телеканала "Москва 24". Кроме того, на радиостанции "Москва FM" в вечернее время будет транслироваться запись дебатов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Расписание дебатов

ТВ Дата Округ Телеканал "Москва 24" 18 августа 6, 24 и 26 округа Телеканал "Москва 24" 19 августа 3, 10 и 11 округа Телеканал "Москва 24" 20 августа 23, 30 и 33 округа Телеканал "Москва 24" 21 августа 12, 34 и 40 округа Телеканал "Москва 24" 22 августа 25, 4 и 19 округа Телеканал "Москва 24" 25 августа 2 и 28 округа Телеканал "Москва 24" 26 августа 9 и 14 округа Телеканал "Москва 24" 27 августа 8 и 43 округа Телеканал "Москва 24" 28 августа 5 и 17 округа Телеканал "Москва 24" 29 августа 1 и 21 округа Телеканал "Москва 24" 1 сентября 18 и 39 округа Телеканал "Москва 24" 2 сентября 13 и 15 округа Телеканал "Москва 24" 3 сентября 20 и 27 округа Телеканал "Москва 24" 4 сентября 31 и 44 округа Телеканал "Москва 24" 5 сентября 38 и 41 округа Телеканал "Москва 24" 8 сентября 45 и 42 округа Телеканал "Москва 24" 9 сентября 36 и 16 округа Телеканал "Москва 24" 10 сентября 7 и 32 округа Телеканал "Москва 24" 11 сентября 29 и 37 округа Телеканал "Москва 24" 12 сентября 22 и 35 округа Телеканал "Москва Доверие" 18 августа 44 и 10 округа Телеканал "Москва Доверие" 19 августа 20 и 22 августа Телеканал "Москва Доверие" 20 августа 26 и 14 округа Телеканал "Москва Доверие" 21 августа 21 и 27 округа Телеканал "Москва Доверие" 22 августа 33 и 34 округа Телеканал "Москва Доверие" 25 августа 7, 25 и 43 округа Телеканал "Москва Доверие" 26 августа 2, 9 и 24 округа Телеканал "Москва Доверие" 27 августа 1, 17 и 28 округа Телеканал "Москва Доверие" 28 августа 18, 30 и 39 округа Телеканал "Москва Доверие" 29 августа 8, 31 и 35 округа Телеканал "Москва Доверие" 1 сентября 4 и 23 округа Телеканал "Москва Доверие" 2 сентября 6 и 41 округа Телеканал "Москва Доверие" 3 сентября 15 и 29 округа Телеканал "Москва Доверие" 4 сентября 13 и 45 округа Телеканал "Москва Доверие" 5 сентября 11 и 40 округа Телеканал "Москва Доверие" 8 сентября 3 и 36 округа Телеканал "Москва Доверие" 9 сентября 16 и 19 округа Телеканал "Москва Доверие" 10 сентября 12 и 37 округа Телеканал "Москва Доверие" 11 сентября 32 и 42 округа Телеканал "Москва Доверие" 12 сентября 5 и 38 округа



C полным расписанием дебатов можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.