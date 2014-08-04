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Выборы

04 августа 2014, 12:40

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

Мосгордума выборы дебаты кандидаты

Фото: M24.ru

С 18 августа холдинг "Москва Медиа" начинает трансляцию дебатов кандидатов в Мосгордуму. Следить за дебатами можно будет на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

Согласно жеребьевке, первые дебаты пройдут 18 августа на канале "Москва Доверие" между кандидатами 44 и 10 округа. В этот же день дебаты состоятся и на телеканале "Москва 24" между кандидатами по 6, 26 и 24 округу.

Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа - 5-7 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.

Полный список избирательных округов


Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты. Каждому эфиру будет предшествовать жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться время, отведенное каждому участнику. В среднем, каждому кандидату отдадут на выступление 3 минуты.

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О выделении эфирного времени городское телевидение попросил Сергей Собянин. Он поручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.

Телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие"

В процессе дебатов каждый кандидат проведет собственную презентацию. Также кандидаты смогут задать вопросы друг другу. На то, чтобы задать один вопрос, дается 30 секунд, на ответ - 1 минута. В конце выступления кандидатам дадут по одной минуте на заключительное слово.

Теледебаты пройдут в прямом эфире. На радиостанции "Радио Москвы" будет вестись прямая трансляция дебатов с телеканала "Москва доверие", а на "Москва FM" - с телеканала "Москва 24". Кроме того, на радиостанции "Москва FM" в вечернее время будет транслироваться запись дебатов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Расписание дебатов

ТВ ДатаОкруг
Телеканал "Москва 24"18 августа6, 24 и 26 округа
Телеканал "Москва 24"19 августа3, 10 и 11 округа
Телеканал "Москва 24"20 августа23, 30 и 33 округа
Телеканал "Москва 24"21 августа12, 34 и 40 округа
Телеканал "Москва 24"22 августа25, 4 и 19 округа
Телеканал "Москва 24"25 августа2 и 28 округа
Телеканал "Москва 24"26 августа9 и 14 округа
Телеканал "Москва 24"27 августа8 и 43 округа
Телеканал "Москва 24"28 августа5 и 17 округа
Телеканал "Москва 24"29 августа1 и 21 округа
Телеканал "Москва 24"1 сентября18 и 39 округа
Телеканал "Москва 24"2 сентября 13 и 15 округа
Телеканал "Москва 24"3 сентября 20 и 27 округа
Телеканал "Москва 24"4 сентября31 и 44 округа
Телеканал "Москва 24"5 сентября38 и 41 округа
Телеканал "Москва 24"8 сентября45 и 42 округа
Телеканал "Москва 24"9 сентября36 и 16 округа
Телеканал "Москва 24"10 сентября7 и 32 округа
Телеканал "Москва 24"11 сентября29 и 37 округа
Телеканал "Москва 24"12 сентября22 и 35 округа
Телеканал "Москва Доверие"18 августа44 и 10 округа
Телеканал "Москва Доверие"19 августа20 и 22 августа
Телеканал "Москва Доверие"20 августа26 и 14 округа
Телеканал "Москва Доверие"21 августа 21 и 27 округа
Телеканал "Москва Доверие"22 августа33 и 34 округа
Телеканал "Москва Доверие"25 августа7, 25 и 43 округа
Телеканал "Москва Доверие"26 августа2, 9 и 24 округа
Телеканал "Москва Доверие"27 августа1, 17 и 28 округа
Телеканал "Москва Доверие"28 августа18, 30 и 39 округа
Телеканал "Москва Доверие"29 августа8, 31 и 35 округа
Телеканал "Москва Доверие"1 сентября4 и 23 округа
Телеканал "Москва Доверие"2 сентября6 и 41 округа
Телеканал "Москва Доверие"3 сентября15 и 29 округа
Телеканал "Москва Доверие"4 сентября13 и 45 округа
Телеканал "Москва Доверие"5 сентября11 и 40 округа
Телеканал "Москва Доверие"8 сентября3 и 36 округа
Телеканал "Москва Доверие"9 сентября16 и 19 округа
Телеканал "Москва Доверие"10 сентября12 и 37 округа
Телеканал "Москва Доверие"11 сентября32 и 42 округа
Телеканал "Москва Доверие"12 сентября5 и 38 округа


C полным расписанием дебатов можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.

Сюжеты: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму , Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы , Все о выборах в Мосгордуму

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