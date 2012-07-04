В Москве учреждена городская Общественная палата

На заседании Мосгордумы принят закон об учреждении Общественной палаты Москвы, который прошел первое чтение в июне.

"Учреждение Общественной палаты города Москвы позволит создать еще один мостик между современной общественностью и властью", – заявил председатель комитета общественных связей столицы Александр Чистяков, представлявший документ.

Сейчас в Москве действуют 28 тысяч общественных и иных государственных и негосударственных коммерческих организаций, при этом шесть тысяч из них активно взаимодействует с органами исполнительной власти, передает ИТАР-ТАСС слова Чистякова.

В состав палаты войдут 64 человека, а срок ее полномочий составит три года.

Напомним, что в 2008 году указом мэра Москвы был создан Общественный совет столицы. Теперь же, чтобы избежать дублирующих функций, он будет упразднен.

Помимо Общественной палаты РФ, региональные Общественные палаты действуют в настоящее время в 60 субъектах федерации.