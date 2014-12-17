Благоустройство Мневниковской поймы обсудили на общественных слушаниях

Прошли общественные слушания о благоустройстве Мневниковской поймы

В городе прошли общественные слушания по вопросу благоустройства Мневниковской поймы. Жители района, депутаты и сотрудники местных предприятий предложили свои идеи и выслушали мнение специалистов, сообщает телеканал "Москва 24".

Так, эколог Валентин Гаркович считает, что Мневниковскую пойму нужно передать в частно-государственное партнерство при твердом контроле жителей. Жители согласились этот контроль осуществлять.

Многие вносили свои предложения по благоустройству района. "Мы за застройку. Например, у меня там гараж, но я беру такси, мне страшно туда идти одной. Если за гаражи дадут компенсацию, я за их снос. Территория там криминогенная", - отметила жительница района Хорошево-Мневники Инна Набатова.

Другая участница слушаний, Марина Сидорчук, предложила навести порядок, вывезти мусор, провести экологическую реабилитацию и сохранить в Мневниках зеленый уголок. Кроме того, были предложения создать в пойме и культурно-массовый сегмент: построить там кинотеатры и другие объекты досуга.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что добраться до Мневников из центра станет проще благодаря развитию речного транспорта. "Транспорт на Москва-реке будет развиваться, поэтому появится много способов достигнуть центра не только на авто", - подчеркнул он.

Как изменится Мневниковская пойма

При этом на реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться 7-8 лет. "В принципе, такой проект можно реализовать за 7-8 лет, но это тоже длительный срок", - рассказал Сергей Кузнецов.

Архитектор отметил, что сохранить деревню Терехово при реализации проекта не удастся. "Надо сразу сказать, что это невозможно. Развитие территорий предусматривает постепенный вывод деревни Терехово, будут соответствующие компенсации", - добавил Кузнецов.

В случае реализации проекта территории, прилегающие к Парламентскому центру, будут открыты для горожан, добавил Кузнецов.

"Одно из условий, которые мы как город предлагаем внести, это открытость и доступность территорий, как это происходит в парламентских центрах в других городах. Международная практика состоит в том, что открывается не только территория, но и даже здания открывают, в Берлине по зданию Рейхстага вводят экскурсии. Не факт, что у нас будет то же самое, но открытость и проницаемость территорий, не огораживание их забором - здесь мы сможем добиться нужного результата", - пояснил архитектор.

Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч квадратных метров, куда переедут Совет Федерации и Госдума.

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.