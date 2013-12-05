Минобороны России создаст свое информагентство в 2014 году

Руководство Минобороны России создаст в 2014 году свое информагентство, ориентированное на интернет-аудиторию.

Сергей Шойгу. Фото: ИТАР-ТАСС

Задача по созданию Минобороны собственного информационного агентства будет реализована в начале 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

Предварительно, оно будет ориентировано на интернет-аудиторию, а основой его деятельности станет военная тематика. Также будут освещаться общественно-политические темы и резонансные события в России и мире.

Стоит отметить, что порученное министром обороны России Сергеем Шойгу создание подведомственной кинокомпании уже завершено.

Киностудия и информагентство будут частью холдинга "Творческое объединение "Красная звезда", воглавляемого журналистом, режиссером и телеведущим Алексеем Пимановым.