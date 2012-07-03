Денис Мацуев возглавил Общественный совет Минкультуры

Российский пианист Денис Мацуев возглавил Общественный совет, созданный при министерстве культуры. Об этом сообщил на заседании совета глава министерства Владимир Мединский.

По словам министра, совет будет собираться дважды в год, а в остальное время будут действовать рабочие группы. В частности, предполагается создание рабочих групп, посвященных проблемам авторских прав, кинематографа, художественного образования, этике, взаимодействия со СМИ.

В свою очередь Мацуев отметил по поводу своего назначения, что это "новое, но безумно интересное" для него дело, передает ИТАР-ТАСС. "Я многое знаю изнутри, много езжу по регионам", – добавил музыкант.

В состав Общественного совета вошли 62 человека. В их числе - такие деятели культуры, как Евгений Миронов, Александр Сокуров, Федор Бондарчук, Николай Бурляев, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Иосиф Кобзон, Ольга Свиблова, Константин Эрнст, а также Эдгард Запашный и архимандрит Тихон.