Минфин обсуждает возможность фиксации первичного дефицита бюджета

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При цене на нефть $40 за баррель в 2019 году Министерство финансов РФ обсуждает возможность фиксации первичного дефицита бюджета на уровне 0 процентов, пишут "Известия".

Напомним, раньше ведомство боролось за обнуление классического дефицита (в который входят выплаты по госдолгу). Сейчас основой бюджетного планирования может стать достижение нулевого первичного дефицита без учета выплат по госдолгу. Таким образом, расходы бюджета могут вырасти, сообщили два источника, близких к ведомству Антона Силуанова.

Эксперты такую постановку цели считают рациональной и признают, что описанная конфигурация правила может помочь избежать существенного роста налоговой нагрузки на бизнес и население.