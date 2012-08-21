Бюджет РИА Новости планируют сократить ради толерантности

ИТАР-ТАСС

Минфин предлагает отдать часть средств, перечисляемых информационным агентствам РИА Новости и ИТАР-ТАСС, на информационную кампанию по укреплению межэтнической толерантности. В 2012-2014 годах на эти цели планируется выделять 283 миллиона рублей ежегодно.

Цель программы - пропаганда ценностей российского гражданства независимо от национальной принадлежности граждан и противодействие национальной розни, сообщает газета "Известия".

283 миллиона рублей, фигурирующие в проекте Минфина, - это 8% суммарного бюджета РИА Новости и ИТАР-ТАСС. В Минкомсвязи считают, что сокращение бюджета приведет к сбоям в работе по важным направлениям, в частности, в работе по реализации поручений президента в сфере внешней политики, борьбы с терроризмом, антинаркотической пропаганды, популяризации здорового образа жизни и семейных ценностей.

На данный момент Минфин и Минкомсвязь планируют согласовать единую позицию по вопросу.