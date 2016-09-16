Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД

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Четыре поезда задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба магистрали. Причина задержки – остановка электропоезда по техническим причинам.

Четыре электропоезда следуют по направлению в область с отклонением от расписания. Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное для ввода этих поездов в график.

Отставание от графика произошло из-за остановки электропоезда №7101, следовавшего по маршруту Москва-Дорохово. Электричку остановили на перегоне Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД в 14:20.

Машинист вызвал вспомогательный локомотив, который отбуксировал состав до станции Голицыно, где пассажирам было предложено воспользоваться другими поездами.