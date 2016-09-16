Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД

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Четыре поезда задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба магистрали. Причина задержки – остановка электропоезда по техническим причинам.
Четыре электропоезда следуют по направлению в область с отклонением от расписания. Диспетчерский аппарат МЖД делает все возможное для ввода этих поездов в график.
Отставание от графика произошло из-за остановки электропоезда №7101, следовавшего по маршруту Москва-Дорохово. Электричку остановили на перегоне Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД в 14:20.
Машинист вызвал вспомогательный локомотив, который отбуксировал состав до станции Голицыно, где пассажирам было предложено воспользоваться другими поездами.
Временное расписание электричек на Белорусском направленииНа Белорусском направлении изменили расписание электричек на конец августа и сентябрь.
На участке Москва – Можайск отменяются два электропоезда. Кроме того, несколько составов выполнят укороченные рейсы – не будут следовать на участке Кубинка-1 – Можайск. В график внесены изменения по маршруту из Можайска и Бородино в сторону Москвы. По ним поезда будут отправляться чуть раньше или позже привычного времени.
Изменения связаны с плановым ремонтом железной дороги, необходимым для обеспечения безопасности проезда поездов. Расписание можно уточнить на сайте МЖД.