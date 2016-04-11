Электрички на МЖД отстают от расписания из-за хищения кабеля

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Несколько электричек на Горьковском направлении МЖД следуют с опозданием на 10–15 минут, сообщает пресс-служба железной дороги.

По данным пресс-службы, сегодня в 7:25 на станции Кусково Горьковского направления МЖД неизвестные похитили кабель, отвечающий за автоматическое переключение стрелочных переводов. Это привело к отставанию от графика ряда утренних электропоездов, следующих в часы пик.

На место происшествия были отправлены восстановительные бригады железнодорожников, неисправность была устранена в 8:17. Несколько электропоездов продолжают отставать.

Диспетчерский аппарат МЖД принимает необходимые меры, чтобы поезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика. Движение может войти в график в течение часа.

Хищения на МЖД часто приводят к изменению движения поездов. Так, в феврале этого года электрички на Горьковском направлении отставали из-за неизвестных, похитивших оборудование трансформатора.

Напомним, в прошлом году на МЖД 300 раз пытались украсть рельсы и шпалы.