Электрички из Москвы в Смоленскую область отменяются с 16 февраля

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Электрички между Москвой и городом Гагарин Смоленской области будут отменены с 16 февраля, сообщили M24.ru в пресс-службе управления Московской железной дороги ОАО "РЖД". Это единственный маршрут, связывавший пригородными поездами - электричками, Москву и Смоленскую область напрямую.

Сейчас с Белорусского вокзала до станции Гагарин ежедневно курсирует три прямых электропоезда – в 7:56, 17:14 и 22:31 из столицы и в 5:51, 13:06 и 20:43 в обратном направлении. С 16 февраля эти электрички будут курсировать только до Можайска и Бородино.

"Правительство Смоленской области не включило электричку в свой заказ, потому что город Гагарин расположен примерно в 20 километрах от границы с Московской областью и до него можно добраться другими видами транспорта", – сообщил представитель пресс-службы.

В МЖД напомнили, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ.

Отметим, что с 30 января на Киевском направлении МЖД по техническим причинам изменилось расписание девяти пригородных электричек.