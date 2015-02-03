Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

3 февраля, 17:13

Электрички из Москвы в Смоленскую область отменяются с 16 февраля

МЖД электрички Смоленская область ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Электрички между Москвой и городом Гагарин Смоленской области будут отменены с 16 февраля, сообщили M24.ru в пресс-службе управления Московской железной дороги ОАО "РЖД". Это единственный маршрут, связывавший пригородными поездами - электричками, Москву и Смоленскую область напрямую.

Сейчас с Белорусского вокзала до станции Гагарин ежедневно курсирует три прямых электропоезда – в 7:56, 17:14 и 22:31 из столицы и в 5:51, 13:06 и 20:43 в обратном направлении. С 16 февраля эти электрички будут курсировать только до Можайска и Бородино.

Ссылки по теме

"Правительство Смоленской области не включило электричку в свой заказ, потому что город Гагарин расположен примерно в 20 километрах от границы с Московской областью и до него можно добраться другими видами транспорта", – сообщил представитель пресс-службы.
В МЖД напомнили, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ.

Отметим, что с 30 января на Киевском направлении МЖД по техническим причинам изменилось расписание девяти пригородных электричек.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать