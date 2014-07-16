Из-за ремонта в Москве ограничат движение на 6 мостах и путепроводах

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В Москве из-за ремонта ограничат движение на четырех мостах и двух путепроводах, а также на участке МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Так, по 2 сентября ограничен проезд по Сетуньскому мосту, по 3 сентября - по Большому Каменному и Новоарбатскому мостам. По 15 августа нельзя будет проехать по путепроводу Октябрьской железной дороги в районе МКАД, по 26 августа - по Химкинскому мосту, а по 28 августа - по Библиотечному проезду на МКАД.

Кроме того, с 1 по 28 августа будет ограничено движение по одной полосе на Киевском шоссе в сторону МКАД (участок в районе Московской кольцевой), а также по 14 сентября – на 45-м километре МКАД.