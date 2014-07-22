С начала купального сезона в Подмосковье утонули 23 человека - МЧС

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В Подмосковье с начала купального сезона утонули 23 человека. Между тем, более 50 сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно патрулируют водные объекты области.

"В распоряжении сотрудников МЧС находятся около 30 плавательных средств. Сейчас 77 пляжей допущены к эксплуатации. К огромному сожалению, с начала купального сезона там погибли 23 человек", - цитирует Агентство "Москва" первого заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России Ришата Нуртдинова.

"Москва в цифрах": Пляжный сезон в столице

Напомним, что 1 июня в городе официально открылся купальный сезон. Плавать можно не только в Подмосковье, но и в самой столице. Всего в Москве работает около 40 зон отдыха, в восьми из которых можно купаться. В частности, жители и гости города могут отправиться в Серебряный Бор, на Черное и Белое озеро, в зоны отдыха "Левобережный", "Мещерское".