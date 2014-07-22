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22 июля 2014, 13:40

С начала купального сезона в Подмосковье утонули 23 человека - МЧС

МЧС погибшие купальный сезон

Фото: m24.ru

В Подмосковье с начала купального сезона утонули 23 человека. Между тем, более 50 сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно патрулируют водные объекты области.

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"В распоряжении сотрудников МЧС находятся около 30 плавательных средств. Сейчас 77 пляжей допущены к эксплуатации. К огромному сожалению, с начала купального сезона там погибли 23 человек", - цитирует Агентство "Москва" первого заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России Ришата Нуртдинова.

"Москва в цифрах": Пляжный сезон в столице

Напомним, что 1 июня в городе официально открылся купальный сезон. Плавать можно не только в Подмосковье, но и в самой столице. Всего в Москве работает около 40 зон отдыха, в восьми из которых можно купаться. В частности, жители и гости города могут отправиться в Серебряный Бор, на Черное и Белое озеро, в зоны отдыха "Левобережный", "Мещерское".

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