Площадь природных пожаров в Забайкалье увеличилась вдвое

Фото: ТАСС/Виктор Чавайн

Забайкальский край объят природными пожарами, их площадь за сутки увеличилась вдвое, сообщили в Главном управлении МЧС по краю. В Могойтуйском районе лесной пожар уничтожил стоянку чабанов.

По последним данным, площадь пожаров превысила четыре тысячи гектаров. В настоящее время в крае действует семь пожаров.

За сутки удалось потушить 14 пожаров на общей площади более 640 гектаров. Сотрудники МЧС и пожарные расчеты пытаются не допустить приближение огня к населенным пунктам.