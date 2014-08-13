До пожара на заводе "Серп и Молот" выявляли многочисленные нарушения

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На заводе "Серп и Молот", на котором произошел крупный пожар с обрушением административного здания, были выявлены многочисленные нарушения. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-служба столичного управления МЧС.

Последняя проверка выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности на заводе "Серп и Молот", за что юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Уточняется, что в феврале 2012 году была проведена плановая проверка здания. По результатам осмотра было предложено устранить 53 нарушения требований пожарной безопасности.

"Внеплановая проверка проводилась в 2013 году. За нарушения на юридическое лицо был наложен штраф на 150 тысяч рублей, затем за не устраненные нарушения - еще 75 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что среди выявленных нарушений был неработающий наружный водопровод.

"30 апреля 2009 году на заводе произошел крупный пожар, которому была присвоена четвертая категория сложности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что во вторник на Таможенном проезде на территории завода "Серп и Молот" загорелось 2-этажное административное здание. Площадь пожара составляет 2,5 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение здания на площади 1 тысяч квадратных метров. В настоящий момент возгорание локализовано. На месте работают 50 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 176 человек. Сведений о пострадавших не поступало.