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Жизнь в мире

02 июля 2012, 17:43

В Москве пройдет конкурс на звание "Лучший спасатель"

МЧС конкурсы спасатели Московские мастера жизнь в мире

Фото с сайта Вести.ру

В период с 5 по 6 июля в Главном управлении МЧС России состоится финал конкурса на звание "Лучший спасатель" города Москвы. Соревнования являются частью городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера", который проходит в столице в 15-й раз по 85 профессиям с апреля по июль 2012 года.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", цель мероприятия - совершенствование знаний, умений, навыков, профессионального мастерства спасателей при спасении людей и оказании им первой помощи. Не менее важным является совершенствование в вопросах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Конкурс начнется 5 июля в 9.30 на территории испытательного учебно-тренировочного полигона Московского учебного центра ФПС. В программе состязаний - альпинизм, работы при ликвидации ЧС техногенного характера, оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.

6 июля в 9.30 конкурс продолжится на водной акватории поисково-спасательной станции "Строгино". В программе - оказание первой помощи тонущим в водоеме, проверка теоретических знаний и физической подготовки.

В финальных соревнованиях принимают участие 20 московских спасателей, победивших в отборочных этапах смотра-конкурса.

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