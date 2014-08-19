Стартовала раздача кресел с "Лужников" победителям конкурса историй

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Победители конкурса на лучшие истории, фотографии и видео, связанные с Лужниками, могут забрать призы. Кресла с легендарной арены будут выдавать в офисе Всероссийского объединения болельщиков, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Кресла подписаны известными спортсменами. Раньше сиденья располагались на западной трибуне A, которая считается главной на стадионе. Получить кресло можно до 13 сентября по адресу: Товарищеский переулок, дом 20, строение 1.





В настоящее время Большая спортивная арена Лужников находится на реконструкции. После окончания работ стадиону предстоит принять матчи Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Причем в Лужниках пройдут матч открытия и финал турнира.

По окончании реконструкции Лужники будут вмещать 81 тысячу зрителей.

В настоящее время в Москве можно проводить игры первенства России по футболу на двух стадионах - "Локомотиве" и арене имени Стрельцова. Вторую тоже скоро ожидает реконструкция.



Как в Москве строят и реконструируют стадионы к ЧМ по футболу

5 сентября состоится первый матч на "Открытие Арене", где московский "Спартак" примет "Црвену Звезду". Стадион московских армейцев на Ходынском поле будет открыт в будущем году, а арену "Динамо" в Петровском парке обещают достроить к 2017 году.