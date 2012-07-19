Европейские стандарты применят при реконструкции «Лужников»

Фото: ИТАР-ТАСС

При реконструкции спортивного комплекса «Лужники» будут применены еврокоды, то есть европейские строительные стандарты. Это решение приняла Мосгосэкспертиза, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента градостроительной политики Москвы Олега Рындина.

Решать, где стоит применять еврокоды, а где работать по отечественным действующим нормативам, будет профессиональное сообщество, подчеркнул Рындин.

Олимпийский комплекс «Лужники» - один из крупнейших спортивно-развлекательных комплексов мира. Он был открыт 31 июля 1956 года.

Осенью 2011 года была подготовлена концепция развития «Лужников», согласно которой площадь объектов комплекса может вырасти с 540 тысяч квадратных метров до 700 тысяч. Реконструкция «Лужников» оценена почти в 65 миллиардов рублей.