"Локомотив" не заявил игроков-"бунтарей" на Лигу Европу

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Московский "Локомотив" не включил игроков-"бунтарей" в заявку для участия в Лиге Европы. Таким образом, Мбарк Буссуфа и Лассана Диарра не сыграют за "железнодорожников" во втором по престижности клубном европейском турнире, сообщает пресс-служба "красно-зеленых".

Главный тренер москвичей Леонид Кучук не стал ставить Буссуфа и Диарра даже во второй состав, где представлены молодые футболисты "Локомотива", некоторые из которых ни разу не выходили на поле в официальных матчах в футболке "красно-зеленых".

Таким образом, клуб примирился с потерей двух ключевых исполнителей, которые в начале сезона устроили демарш, отказавшись возвращаться в стан "железнодорожников".

Накануне футболисты все же явились в офис клуба, но тренироваться в команде Кучука наотрез отказались. Оба игрока рассчитывают расторгнуть контракт с "Локомотивом". Однако "красно-зеленые" вряд ли поддержат такую инициативу, ведь за трансферы Буссуфа и Диарра, клуб выложил около 30 миллионов евро.

Отметим, что оба игрока перешли в "Локомотив" из "Анжи" в прошлом году.