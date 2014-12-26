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Политика

26 декабря 2014, 12:30

В столице открыто новое здание Государственного литературного музея

Литературный музей власть

В Москве растет мода на музеи - Собянин

Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский открыли новое здание Государственного литературного музея в Шелапутинском переулке.

Новый дом в Шелапутинском переулке музей получил в 2010 году.

Он был построен в 1830-1840 годах на фундаменте палат конца XVIII века для Саввы Морозова, основателя династии Морозовых. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. С 2012 по 2014 годы здание отреставрировали и отремонтировали. В частности, в доме были восстановлены уникальные настенные росписи.

В новом здании музея разместятся несколько фондовых отделов с читальными залами и открытое хранилище, доступное для специалистов.

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По словам Сергея Собянина, музеи превратились в наиболее привлекательные учреждения культуры столицы. С 2010 года их посещаемость выросла на 45 процентов: с 4,7 миллиона до 6,8 миллиона посещений.

Акция "Ночь в музее" в 2014 году стала рекордной по посещаемости. В ней приняли участие более миллиона человек, отметил мэр.

"Мы продолжаем реставрировать и обновлять здания музеев. В последние годы были открыты обновленные дом Василия Львовича Пушкина, дом Скрябина и несколько других музеев. Правительство Москвы поддерживает и федеральные музейные проекты Минкультуры, крупнейшим из которых является Государственный центр современного искусства на Ходынском поле. И, конечно, открытие нового здания в Шелапутинском переулке станет очередным этапом развития Литературного музея, у которого не было современного депозитария. Особенно в преддверии 2015 года, который объявлен Годом литературы. И, кстати, это не единственное новоселье для музея. Год назад Правительство Москвы передало ему еще одно здание - на Зубовском бульваре, дом 15, строение 1", - сказал Сергей Собянин.

Департамент культуры города Москвы

Напомним, за последние годы столичное правительство передало федеральным музеям несколько городских зданий общей площадью свыше 12,7 тысячи квадратных метров. Новые здания получили:

  • Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО" по адресу: Малый Власьевский переулок, дом 4, строения 1,2;
  • Государственная Третьяковская галерея по адресу: Толмачевский переулок , дом 18/17, строение 10;
  • Государственный центральный музей современной истории России по адресу: Садовническая улица, дом 30, строение 1.

Крупные музейные экспозиции могут разместиться и в нескольких павильонах ВДНХ:

  • экспозиция Государственного музея искусств народов Востока;
  • экспозиции Российского военно-исторического общества и РОСИЗО;
  • экспозиция Государственного центрального музея кино;
  • экспозиция Объединенной ракетно-космической корпорации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Государственный Литературный музей был создан в 1934 году при Библиотеке имени В.И. Ленина. Основателем и первым директором музея стал революционер Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Литературный музей задумывался как хранилище экспонатов, имеющих отношение к литературе и рассредоточенных по разным столичным музеям. Сотрудникам музея удалось собрать уникальную коллекцию материалов по истории русской и зарубежной словесности.

В 1941 году Главное архивное управление НКВД забрало у музея около 3 миллионов единиц хранения, в основном, рукописей. Конфискованные документы стали основой Центрального государственного литературного архива (ныне РГАЛИ). Литературный музей оказался в тяжелом положении.

В октябре 1943 года Совнарком решил упразднить Литературный музей. Через полтора месяца советские власти пересмотрели свое решение. Музей возобновил пополнение фондов.

Государственный Литературный музей с момента своего возникновения являлся крупным научным центром. После войны сотрудники музея помогли провести множество литературных выставок по всей стране.

В семидесятые годы у музея появилось несколько филиалов. Сегодня в его состав входит 11 домов-музеев и музеев-квартир.

В фондах Государственного Литературного музея находится более 700 тысяч единиц хранения.Это рукописи и первопечатные книги, редкие издания, архивы писателей и издательств. Помимо книг музей располагает уникальными фотографиями, иллюстрациями и видеоматериалами.

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