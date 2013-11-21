Фото: Пресс-служба фестиваля

С 1 по 15 декабря в рамках Года Голландии в России в столице пройдет 13-й Международный фестиваль театров танца "Цех’13". Один из хэдлайнеров фестиваля – Гай Вайцман, удостоенный за работу "История Солдата" Российской национальной премии "Золотая Маска" как лучший хореограф. На фестивале он представит спектакль "Альфа Бойз", в котором играет танцевальная компания Club Guy and Roni.

Бельгийка Анн Ван ден Брук приедет с динамичной и страстной работой The Red Piece, в которой участвуют русские актеры. Шесть танцовщиков будут складывать запутанную мозаику человеческих отношений.

Также свои работы покажут хореографы центра Korzo: Юрий Дуббе исследует отношения человека и технологий в "Хроно", Самир Каликсто поразмышляет об этапах развития человечества во "Временах года", а Иван Пересс попытается провести границы личного пространства в "Осторожно, двери закрываются!".

Хореограф Николь Бойтлер презентует концертное выступление "Песни".

Все спектакли пройдут в Культурном центре ЗИЛ и центре Мейерхольда. С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.