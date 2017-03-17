Сборная России по греко-римской борьбе завоевала золото командного Кубка мира

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сборная России по греко-римской борьбе завоевала золотые медали командного Кубка мира, проходившего в Иране.
Российские спортсмены в финале одержали победу над сборной Азербайджана со счетом 5:3.
Победителями в своих схватках стали борцы Мингиян Семенов, Артем Сурков, Роман Власов, Давит Чакветадзе и Сергей Семенов. Их соперники из Азербайджана – Абуязид Манцигов, Адлан Акиев и Максим Сафарян – свои поединки проиграли.
Бронза досталась спортсменам из Ирана, которые обошли сборную Турции со счетом 6:2.