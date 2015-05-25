Спорт за неделю: финал Кубка России и бой Поветкина

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Финальный поединок за кубок страны и очередная победа Поветкина, лучшая гонка Квята и перемены в "Спартаке", а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.
Первый трофей для Смородской
21 мая в Астрахани на стадионе "Центральный" состоялся финальный поединок Кубка России по футболу, в котором встретились столичный "Локомотив" и краснодарская "Кубань". Победу в матче одержали "железнодорожники" со счетом 3:1.
Первый тайм остался за номинальными гостями поля. На 28-й минуте Владислав Игнатьев воспользовался грубейшей ошибкой обороны москвичей и поразил ворота "Локомотива". Гильерме выручить свою команду не сумел.
"Железнодорожники" сумели отыграться на 73-й минуте. Байе Умар Ниассе оказался быстрее всех при фланговой подаче и спокойно отправил мяч в сетку. Основное время встречи так и завершилось вничью.
В дополнительное время "Локомотив" дожал соперника. На 104-й минуте москвичи забили мяч, очень похоржий на первый – только на этот раз фланговую подачу замкнул Мбарк Буссуфа. "Кубань" пошла отыгрываться большими силами, за что была незамедлительно наказана. На 111-й минуте Алексей Миранчук обыграл защитника, ворвался в штрафную и оформил третий мяч – 3:1.
Таким образом, "Локомотив" впервые с 2007 года выигрывает Кубок России. Всего же "красно-зеленые" выигрывали его шесть раз в своей истории. Стоит отметить, что этот трофей стал первым для "Локомотива" за пять лет, которые президентский пост занимает Ольга Смородская.
[html][/html]Официальная страница "Локомотива" в Youtube
Быстрый Поветкин
Чемпион мира по версии WBC Silver по супертяжелом весе Александр Поветкин нокаутировал кубинца Майка Переса. Бой продолжался всего минуту с небольшим.
Боксеры только начали присматриваться друг к другу, как у Поветкина прошел мощный правый боковой удар. Кубинец упал, но сумел подняться за отведенные для этого 10 секунд.
Тем не менее, его присутствие на ринге продолжалось лишь на десять секунд – именно через такое количество времени он снова оказался на полу. На этот раз судья не стал даже отсчитывать нокдаун, а сразу остановил поединок.
Таким образом, Поветкин одерживает 28 победу в своей карьере и двадцатую нокаутом. В пассиве российского боксера только одно поражение от украинца Владимира Кличко. После победы над Пересом россиянин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.
Перемены в "Спартаке"
В минувший четверг председатель совета директоров и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун взбудоражил футбольную общественность, опубликовав обращение к болельщикам команды, в котором, в частности, заявил, что "настало время отдать полномочия профессионалам".
В начале своего так называемого письма Федун подвел итоги своего десятилетнего правления в "Спартаке".
"У нас лучший в стране стадион. Наша академия по праву признана образцовой не только в России, но и в Восточной Европе. Десятки наших воспитанников играют в национальных сборных всех возрастов. У клуба прочная финансовая база. За все годы не было ни одной задержки с выплатами игрокам и партнерам", – отметил Федун.
"Спартак" пять раз становился серебряным призером чемпионатов России. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Эти результаты, являющиеся выдающимися для большинства команд РФПЛ, не могут быть удовлетворительными для поклонников самого титулованного клуба нашей страны.
Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу "Спартака" и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам", – заявил Федун.
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Сейчас сложно сказать, как изменится теперь руководство "Спартака". Отойдет ли Федун от дел и будет просто финансировать команду, или это, как считают некоторые, попытка выйти из-под "удара" из-за неудовлетворительных результатов команды, остается только гадать.
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Очевидно, что по окончании сезона команду покинет тренер Мурат Якин. Главным кандидатом на его место считает нынешний наставник тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев. Кроме того, появились слухи о том, что президентом клуба может стать Олег Романцев, однако в тот же день бывший наставник "красно-белых" эту информацию опроверг.
Одно можно сказать точно – вряд ли грядущие перемены пройдут для "Спартака" безболезненно. Очередной сезон для девятикратных чемпионов потерян и снова придется начинать с чистого листа.
Без еврокубков
Изменения в руководстве клуба не помогли футболистам "Спартака" совершить подвиг на поле. В матче предпоследнего тура Премьер-лиги "красно-белые" на своем поле уступили "Уфе". Поединок, проходивший на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 2:1.
Подопечные Игоря Колыванова распечатали ворота хозяев на 21-й минуте, когда Иван Пауревич поразил ворота Антона Митрюшкина. Однако уже спустя шесть минут Вячеслав Кротов восстановил равновесие, замкнув прострел Дмитрия Комбарова.
Под занавес первого тайма гости снова вышли вперед – отличился Дмитрий Стоцкий. Вторая половина игра прошла без голов. Стоит отметить, что с 68-й минуты команда Мурата Якина играла в меньшинстве из-за удаления Ромуло. В итоге москвичи проиграли и лишились шансов на попадание в еврокубки.
Изо всех сил борется за выживание столичное "Торпедо". В субботу "автозаводцы" обыграли "Урал" со счетом 3:1. В итоге после этого матча в активе "Торпедо" стало 26 очков, что позволило столичной команде покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, обойдя тульский "Арсенал" (24 очка), и сохранить шансы на то, чтобы остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.
Добавим, что матчи "Локомотив" – "Кубань" и ЦСКА – "Рубин" пройдут в понедельник, 25 мая.
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Лучший результат Квята
Российский пилот команды Red Bull Даниил Квят занял четвертое место в гонке Гран-при Монако – шестого этапа чемпионата мира Формулы-1. Для нашего соотечественника этот результат стал лучшим в карьере.
Ранее личным рекордом россиянина было девятое место, которое он занимал пять раз – в Австралии, Великобритании и Бельгии (в прошлом году) и в Малайзии и Бахрейне (в нынешнем сезоне).
Стоит отметить, что в субботу Квят занял пятое место в квалификации, что является повторением лучшего результата в карьере.
Победу на Гран-при Монако одержал немецкий пилот Mersedes Нико Росберг, эта победа для стала для него второй подряд в нынешнем сезоне. При этом в прошедшей гонке не обошлось и без доли везения для Росберга.
После аварии молодого пилота Torro Rosso Макса Ферстаппена на трассу выехала машина безопасности. Лидировавший с 20-секундным преимуществом британец Льюис Хэмилтон отправился в этот момент в боксы менять шины. Однако вернуться в гонку первым ему не удалось, он пропустил не только своего партнера по Mercedes, но и гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля.
Что касается общего зачета чемпионата, что здесь Хэмилтон по-прежнему лидер, на его счету 126 очков. Росберт сократил отставание от Льюиса до 10 баллов. Даниил Квят расположился на 8 месте с 17 баллами.
Что посмотреть на этой неделе
В понедельник на французских кортах стартовал второй теннисный турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос". Расписание матчей турнира можно посмотреть на официальном сайте Открытого чемпионата Франции по теннису.
Кроме того, 27 мая в Варшаве состоится решающий матч футбольной Лиги Европы. Испанская "Севилья" постарается защитить титул победителя турнира в поединке с главной "выскочкой" нынешнего розыгрыша ЛЕ - украинским "Днепром".
Очередной чемпионат России по футболу практически завершен, командам осталось провести по одному поединку. В 30-м туре особо стоит выделить матчи клубов из верхней части турнирной таблицы: "Динамо" сыграет с "Краснодаром", а "Зенит" на своем поле примет "Локомотив".
Другие матчи последнего тура Премьер-лиги:
- "Кубань" – "Арсенал";
- "Ростов" – ЦСКА;
- "Уфа" – "Рубин";
- "Спартак" – "Амкар";
- "Терек" – "Урал";
- "Торпедо" – "Мордовия".