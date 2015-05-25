Спорт за неделю: финал Кубка России и бой Поветкина

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Финальный поединок за кубок страны и очередная победа Поветкина, лучшая гонка Квята и перемены в "Спартаке", а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

Первый трофей для Смородской

21 мая в Астрахани на стадионе "Центральный" состоялся финальный поединок Кубка России по футболу, в котором встретились столичный "Локомотив" и краснодарская "Кубань". Победу в матче одержали "железнодорожники" со счетом 3:1.

Первый тайм остался за номинальными гостями поля. На 28-й минуте Владислав Игнатьев воспользовался грубейшей ошибкой обороны москвичей и поразил ворота "Локомотива". Гильерме выручить свою команду не сумел.

"Железнодорожники" сумели отыграться на 73-й минуте. Байе Умар Ниассе оказался быстрее всех при фланговой подаче и спокойно отправил мяч в сетку. Основное время встречи так и завершилось вничью.

В дополнительное время "Локомотив" дожал соперника. На 104-й минуте москвичи забили мяч, очень похоржий на первый – только на этот раз фланговую подачу замкнул Мбарк Буссуфа. "Кубань" пошла отыгрываться большими силами, за что была незамедлительно наказана. На 111-й минуте Алексей Миранчук обыграл защитника, ворвался в штрафную и оформил третий мяч – 3:1.

Таким образом, "Локомотив" впервые с 2007 года выигрывает Кубок России. Всего же "красно-зеленые" выигрывали его шесть раз в своей истории. Стоит отметить, что этот трофей стал первым для "Локомотива" за пять лет, которые президентский пост занимает Ольга Смородская.

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Быстрый Поветкин

Чемпион мира по версии WBC Silver по супертяжелом весе Александр Поветкин нокаутировал кубинца Майка Переса. Бой продолжался всего минуту с небольшим.

Боксеры только начали присматриваться друг к другу, как у Поветкина прошел мощный правый боковой удар. Кубинец упал, но сумел подняться за отведенные для этого 10 секунд.

Тем не менее, его присутствие на ринге продолжалось лишь на десять секунд – именно через такое количество времени он снова оказался на полу. На этот раз судья не стал даже отсчитывать нокдаун, а сразу остановил поединок.

Таким образом, Поветкин одерживает 28 победу в своей карьере и двадцатую нокаутом. В пассиве российского боксера только одно поражение от украинца Владимира Кличко. После победы над Пересом россиянин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером.

Перемены в "Спартаке"

В минувший четверг председатель совета директоров и владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун взбудоражил футбольную общественность, опубликовав обращение к болельщикам команды, в котором, в частности, заявил, что "настало время отдать полномочия профессионалам".

В начале своего так называемого письма Федун подвел итоги своего десятилетнего правления в "Спартаке".

"У нас лучший в стране стадион. Наша академия по праву признана образцовой не только в России, но и в Восточной Европе. Десятки наших воспитанников играют в национальных сборных всех возрастов. У клуба прочная финансовая база. За все годы не было ни одной задержки с выплатами игрокам и партнерам", – отметил Федун.

"Спартак" пять раз становился серебряным призером чемпионатов России. Регулярно выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА. Эти результаты, являющиеся выдающимися для большинства команд РФПЛ, не могут быть удовлетворительными для поклонников самого титулованного клуба нашей страны.

Искренне, всей душой переживаю и болею за судьбу "Спартака" и понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам. Может они будут более удачливы и компетентны и приведут народный клуб к новым титулам", – заявил Федун.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сейчас сложно сказать, как изменится теперь руководство "Спартака". Отойдет ли Федун от дел и будет просто финансировать команду, или это, как считают некоторые, попытка выйти из-под "удара" из-за неудовлетворительных результатов команды, остается только гадать.

Очевидно, что по окончании сезона команду покинет тренер Мурат Якин. Главным кандидатом на его место считает нынешний наставник тульского "Арсенала" Дмитрий Аленичев. Кроме того, появились слухи о том, что президентом клуба может стать Олег Романцев, однако в тот же день бывший наставник "красно-белых" эту информацию опроверг.

Одно можно сказать точно – вряд ли грядущие перемены пройдут для "Спартака" безболезненно. Очередной сезон для девятикратных чемпионов потерян и снова придется начинать с чистого листа.

Без еврокубков

Изменения в руководстве клуба не помогли футболистам "Спартака" совершить подвиг на поле. В матче предпоследнего тура Премьер-лиги "красно-белые" на своем поле уступили "Уфе". Поединок, проходивший на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 2:1.

Подопечные Игоря Колыванова распечатали ворота хозяев на 21-й минуте, когда Иван Пауревич поразил ворота Антона Митрюшкина. Однако уже спустя шесть минут Вячеслав Кротов восстановил равновесие, замкнув прострел Дмитрия Комбарова.

Под занавес первого тайма гости снова вышли вперед – отличился Дмитрий Стоцкий. Вторая половина игра прошла без голов. Стоит отметить, что с 68-й минуты команда Мурата Якина играла в меньшинстве из-за удаления Ромуло. В итоге москвичи проиграли и лишились шансов на попадание в еврокубки.

Изо всех сил борется за выживание столичное "Торпедо". В субботу "автозаводцы" обыграли "Урал" со счетом 3:1. В итоге после этого матча в активе "Торпедо" стало 26 очков, что позволило столичной команде покинуть последнюю строчку в турнирной таблице, обойдя тульский "Арсенал" (24 очка), и сохранить шансы на то, чтобы остаться в высшем дивизионе на следующий сезон.

Добавим, что матчи "Локомотив" – "Кубань" и ЦСКА – "Рубин" пройдут в понедельник, 25 мая.

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Лучший результат Квята

Российский пилот команды Red Bull Даниил Квят занял четвертое место в гонке Гран-при Монако – шестого этапа чемпионата мира Формулы-1. Для нашего соотечественника этот результат стал лучшим в карьере.

Ранее личным рекордом россиянина было девятое место, которое он занимал пять раз – в Австралии, Великобритании и Бельгии (в прошлом году) и в Малайзии и Бахрейне (в нынешнем сезоне).

Стоит отметить, что в субботу Квят занял пятое место в квалификации, что является повторением лучшего результата в карьере.

Победу на Гран-при Монако одержал немецкий пилот Mersedes Нико Росберг, эта победа для стала для него второй подряд в нынешнем сезоне. При этом в прошедшей гонке не обошлось и без доли везения для Росберга.

После аварии молодого пилота Torro Rosso Макса Ферстаппена на трассу выехала машина безопасности. Лидировавший с 20-секундным преимуществом британец Льюис Хэмилтон отправился в этот момент в боксы менять шины. Однако вернуться в гонку первым ему не удалось, он пропустил не только своего партнера по Mercedes, но и гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля.

Что касается общего зачета чемпионата, что здесь Хэмилтон по-прежнему лидер, на его счету 126 очков. Росберт сократил отставание от Льюиса до 10 баллов. Даниил Квят расположился на 8 месте с 17 баллами.

Что посмотреть на этой неделе

В понедельник на французских кортах стартовал второй теннисный турнир Большого шлема – "Ролан Гаррос". Расписание матчей турнира можно посмотреть на официальном сайте Открытого чемпионата Франции по теннису.

Кроме того, 27 мая в Варшаве состоится решающий матч футбольной Лиги Европы. Испанская "Севилья" постарается защитить титул победителя турнира в поединке с главной "выскочкой" нынешнего розыгрыша ЛЕ - украинским "Днепром".

Очередной чемпионат России по футболу практически завершен, командам осталось провести по одному поединку. В 30-м туре особо стоит выделить матчи клубов из верхней части турнирной таблицы: "Динамо" сыграет с "Краснодаром", а "Зенит" на своем поле примет "Локомотив".

Другие матчи последнего тура Премьер-лиги: