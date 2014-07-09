Авиасообщение между Москвой и Тбилиси могут восстановить в сентябре

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Регулярные авиарейсы между Москвой и Тбилиси планируется восстановить с 15 сентября, сообщает в среду, 9 июля, пресс-служба министерства иностранных дел России.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе на встрече в Праге обсудили вопросы нормализации российско-грузинских связей в сфере торговли, транспорта и гуманитарной сфере.

В частности, было отмечено улучшение взаимных наземных грузоперевозок, подчеркнута важность завершения в скором времени совместной работы по возобновлению регулярного авиационного сообщения между двумя странами.

С российской стороны предложено осуществить обмен соответствующими нотами для восстановления регулярных рейсов сначала на маршруте Москва-Тбилиси с 15 сентября, а в дальнейшем и на других направлениях.

Следующая встреча Карасина и Абашидзе намечена на октябрь 2014 года.