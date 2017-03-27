Суррогатное материнство в России могут запретить – СМИ

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Законопроект, который не позволит женщинам вынашивать чужих детей, внесут в Госдуму, сообщает газета "Известия". Инициатором изменений является сенатор Антон Беляков.

Он считает, что наша страна стала центром "репродуктивного туризма", а отношения участников этого бизнеса почти не регулируются государством. По его мнению, суррогатные матери, генетические родители, а также рожденные таким образом дети не защищены юридически. Русская православная церковь поддержала законопроект.

Против только медики. Они считают, что отказ от суррогатного материнства усугубит проблему семей, которые, по состоянию здоровья, не могут иметь детей.

Законодательная база суррогатного материнства очень противоречива, отмечают юристы. Беляков предлагает запретить использование закона пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства.