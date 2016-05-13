Госдума не стала запрещать указывать в СМИ религию и национальность террористов

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Законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность и вероисповедание террористов, отклонен Госдумой, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициаторы поправок в "Закон о СМИ" предлагали запретить сообщать в средствах массовой информации национальную или религиозную принадлежность террористов или лиц, подозреваемых в преступной деятельности.

Авторы закона отмечают, что ислам не призывает к вражде, насилию или убийству людей. А в средствах массовой информации в отношении террористов часто употребляют фразы "радикальные исламисты" или "исламские террористы". Таким образом, преступников позиционируют как людей представляющих ислам, но их цели и действия не имеют отношения к этой религии.

Инициатором поправок выступал парламент Чеченской Республики.

Депутаты Госдумы посчитали эту идею неудачной. "Редакция законопроекта, предусматривающая запрет на распространение средствами массовой информации в целях информационного противодействия терроризму сведений, указывающих на национальную принадлежность или на религиозную приверженность, представляется неудачной, поскольку ее содержание указывает на то, что сведения о национальной принадлежности или религиозной приверженности лиц, совершивших иные преступления, распространять не запрещено", – сообщается в заключении профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.