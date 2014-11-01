Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября 2014, 14:47

Политика

Фабио Капелло пригласили выступить перед депутатами Госдумы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло пригласили на заседание Госдумы. Депутаты хотят услышать от Капелло стратегию подготовки национальной команды к предстоящему в 2018 году чемпионату мира, сообщает ТАСС.

Письмо наставнику было отправлено в конце октября. Сам Капелло заявил, что никаких предложений выступить на заседании Госдумы не получал.

Это уже не первая попытка парламентариев получить отчет от Капелло о подготовке сборной к будущему мундиалю. Аналогичные предложения выдвигались в конце июля этого года.

Кроме того, специалиста хотели спросить о причинах неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Сборная России заняла третье место в своей группе, не одержав ни одной победы, и выбыла из борьбы за трофей еще на групповой стадии турнира.

Госдума Фабио Капелло депутаты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика