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Спорт

17 декабря 2014, 16:27

Зарплата Фабио Капелло возросла до 750 миллионов рублей в год

Фабио Капелло сборная России по футболу зарплаты

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Зарплата наставника сборной России Фабио Капелло возросла до 750 миллионов рублей в год из-за падения курса рубля. Контракт с Капелло предусматривает уровень оплаты в 9 миллионов евро в год.

Примечательно, что Российский футбольный союз еще не погасил задолженность перед специалистом, которая составляет около 180 миллионов рублей.

В начале сентября РФС подтвердил, что имеет задолженности по зарплате перед Капелло и его помощником Орестом Чинквини. Позже глава организации Николай Толстых заявил, что у РФС нет денег на погашении задолженности.

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Затем стало известно, что Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) РФ провела проверку и вынесла вердикт, согласно которому РФС должен рассчитаться с Капелло и Чинквини до 19 декабря 2014 года.

По истечении срока исполнения предписания трудовая инспекция по Москве проведет внеплановую проверку.

Сборная России под руководством Капелло крайне неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года, одержав всего одну победу в четырех матчах.

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