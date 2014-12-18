Медики оценивают состояние Эльдара Рязанова как крайне тяжелое

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Режиссер Эльдар Рязанов находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщает Агентство "Москва".

"К Рязанову не пускают никого из родственников, в том числе жену. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации", - рассказал агентству источник в НИИ имени Бурденко, где режиссеру оказываю помощь.

Эльдар Рязанов был доставлен в клинику вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт" - нарушение мозгового кровообращения в результате образования тромба.

Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Но врачи перевели Рязанова в реанимацию.

В конце ноября состояние режиссера улучшилось, в начале декабря его перевели в обычную палату, Рязанова смогли навестить родственники. Однако состояние режиссера осталось нестабильным и позже ему вновь стало хуже.

Ранее сообщалось, что у Рязанова диагностировали воспаление легких, но лабораторно диагноз подтвержден не был.

Эльдар Рязанов - российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.