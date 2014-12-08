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Новости культурного мира

08 декабря 2014, 14:44

У Эльдара Рязанова диагностировали воспаление легких

Эльдар Рязанов воспаление легких

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Врачи НИИ хирургии имени Бурденко диагностировали у знаменитого кинорежиссера Эльдара Рязанова пневмонию. Он находится в реанимации, сообщает "Интерфакс".

Лабораторно диагноз пока не подтвержден. Медики отправили анализы на исследование.

Эльдар Рязанов был доставлен в НИИ нейрохирургии имени Бурденко вечером 24 ноября. Врачи скорой помощи поставили предварительный диагноз "ишемический инсульт" - нарушение мозгового кровообращения в результате образования тромба.

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Сначала медики оценивали состояние режиссера как стабильное, предполагалось, что он проведет в госпитале всего два-три дня. Затем врачи перевели Рязанова в реанимацию.

Несколько дней назад режиссера перевели в обычную палату и разрешили родственникам Рязанова навестить его. Однако накануне режиссеру снова стало плохо.

Эльдар Рязанов – российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер. Он снял любимые отечественными зрителями картины "Карнавальная ночь", "Старики-разбойники", "Ирония судьба, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж", "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России" и другие.

18 ноября Эльдару Рязанову исполнилось 87 лет.

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