"Русский репортер": Зачем Минобрнауки напало на Академию наук

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Темная сторона прогресса

Как Эдвард Сноуден помог понять, что мы все давно живем в антиутопии

Новые утечки из архивов Агентства национальной безопасности (АНБ) США показывают, что любопытство американских спецслужб не ограничивается подглядыванием за частной жизнью отдельных граждан. На этот раз документы касаются кибервойн и применения продвинутых спецсредств против дипломатических представительств на территории США.



Вторая египетская революция

Почему люди снова вышли на площадь Тахрир и когда они оттуда уйдут

13 миллионов - столько человек проголосовало на выборах за Мухаммеда Мурси - первого демократически избранного президента страны. 15 миллионов - столько подписей собрала египетская оппозиция за его досрочную отставку. Как за год превратиться из национального лидера в объект всеобщей ненависти? "РР" публикует рецепт президента Мурси.



Ансамбль духовных "скрепачей"

"РР" представляет рейтинг государственных деятелей, наиболее активно озаботившихся "духовными скрепами" о необходимости которых полгода назад заявил президент Путин.



Четырнадцать лет тихого счастья

Сергей Степашин и Счетная палата идеально подходят друг другу, но могут расстаться

Госдума представила президенту список из трех кандидатов на пост главы Счетной палаты. Это Сергей Степашин, Татьяна Голикова и Андрей Макаров. Шансы Степашина сохранить пост, который он занимает уже 14 лет, достаточно велики. Помешать ему могут лишь собственные, вновь пробудившиеся политические амбиции.



Великая академическая война

Министерство напало на Академию наук. Ученые держат оборону



27 июня в 14.34 по московскому времени министр образования и науки Дмитрий Ливанов объявил о начале военных действий против Российской академии наук… События разворачивались таким образом, что их имеет смысл описывать именно в военной терминологии: секретность, радикальность, внезапность. Правительство предложило проект закона о РАН, который полностью ликвидирует Академию наук, существовавшую у нас в стране несколько столетий.

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