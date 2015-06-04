"Водительское удостоверение" и "ЕГЭ" – самые популярные поисковые запросы недели

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Фразы, связанные с автомобильной тематикой, стали самыми популярными поисковыми запросами недели на официальных сайтах правительства Москвы. Первую и вторую строчки рейтинга (с 25 мая по 1 июня) заняли слова "водительское удостоверение" и "автокод", а на седьмом месте оказалась ГИБДД, об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

В связи с наступлением времени сдачи выпускных экзаменов в школах москвичи все чаще стали обращаться к запросу "ЕГЭ" (третья строчка рейтинга). На четвертом и пятом местах оказались фразы "апостиль" и "отключение горячей воды".

Горожане также интересовались текущими размерами МРОТ в Москве (этот запрос за неделю занял восьмую строчку в рейтинге популярных запросов). Такой интерес, вероятно, был вызван предложениями Министерства труда о повышении минимального размера оплаты труда на 20 процентов.

"ТопСеть": Главнные события уходящей недели

В топ поисковых запросов попали вопросы о запрете на въезд в пределы Третьего транспортного кольца малолитражных грузовых автомобилей, к которым относятся и пикапы. Пользователи интернета искали на городских порталах нормативные документы, регламентирующие создание в городе так называемого грузового каркаса.

В частности, пользователи изучали правила оформления разрешений на въезд грузовиков в город. Заявку на получение такого документа можно подать в электронном виде на московском портале госуслуг.

Кроме того, москвичи стали активно искать возможности для работы и подработки в период летних каникул – в топ-30 оказался запрос "вакансии для молодежи". А столичные родители продолжают планировать отдых для своих детей, о чем свидетельствуют поисковые фразы "путевки в лагеря", "загранпаспорт" и так далее.