Замначальника таможни аэропорта Домодедово посадили под домашний арест

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Мещанский суд Москвы на два месяца заключил под домашний арест замначальника пассажирского поста таможни Домодедово Дмитрия Верещагина. Суд обвинил таможенника в получении взяток от пассажиров из Вьетнама, сообщает ТАСС.

В суде Верещагин отрицал свою вину, а его адвокаты просили оставить его под подпиской о невыезде. Защита объяснила, что у подсудимого не было преступных умыслов. Однако суд удовлетворил ходатайство следователя, сочтя, что только домашний арест помешает Верещагину скрыться.

"Верещагин не пытался скрыться до сих пор, хотя у него были такие возможности, помимо всего прочего, у следствия нет доказательств его виновности, а показания задержанных ранее сотрудников таможни могли быть получены под психологическим давлением", - заявил адвокат.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства следователя в отношении руководителя таможни Домодедово и второго его заместителя.

Напомним, Дмитрий Верещагин, еще один замначальника домодедовской таможни Александр Чернов и их руководитель Владимир Гаврилов давали своим подчиненным указания собирать деньги с приезжих из Вьетнама за недосмотр багажа.

Двоих сотрудников таможни в апреле прошлого года полицейские задержали с поличным.