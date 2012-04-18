Обзор печатной прессы за 18 апреля

Как сообщает газета «Коммерсант», аэропорты Домодедово и Шереметьево могут изменить схему действующего пассажирского сообщения. Минтранс согласовал ОАО РЖД расширение ветки до Домодедово, чтобы сократить интервал движения поездов в аэропорт с 30 до 20 минут, а «Аэроэкспресс» принял решение осенью начать строительство нового железнодорожного терминала, чтобы обслуживать такой трафик. Также Минтранс одобрил создание в Шереметьево новой транспортной системы между терминалами – вместо маршруток там появится легкий трамвай.

В «Известиях» пишут, что в столице появится «лаборатория по актуализации классики». Она займется адаптацией шедевров мировой литературы для современных школьников. «Расшифруют» произведения с помощью театра и интерактива. Как рассказал «Известиям» источник в московской мэрии, на создание и работу лаборатории департамент культуры города готов потратить почти 5 млн рублей.

«Ведомости» сообщили о решении московских властей по палатам Гурьевых. Уральской горнометаллургической компании (УГМК) разрешили реставрировать особняк под офис вместо запланированного ранее жилого дома, но объемы строительства сократили вдвое.

В «Российской газете» проинформировали о том, что катера и лайнеры оживят гладь столичных рек и каналов 20 апреля. В этот день в столице откроется навигация. Только круизных рейсов по Москве–реке в этом году будет совершено более 800, сообщил глава Комитета по туризму и гостиничному хозяйству столицы Сергей Шпилько.