Собянин попросил Медведева передать Москве сельскохозяйственные ГУПы в ТиНАО

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Сергей Собянин попросил Дмитрия Медведева передать городу сельскохозяйственные Государственные унитарные предприятия, расположенные на территории Новой Москвы, сообщает Агентство "Москва".

"Мы обратились в правительство Российской Федерации с просьбой о передаче некоторых сельскохозяйственных ГУПов, которые находятся в ведении Российской академии наук. Просим рассмотреть и решить этот вопрос", - сказал мэр Москвы на совещании по вопросам развития новых территорий столицы.

Сергей Собянин отметил, что принадлежащие ГУПам поля не используются для исследований, а переведены в коммерческую собственность. "Мы не собираемся их застраивать одномоментно, но это земли для будущего развития", - заявил мэр Москвы.

Мэр добавил, что всего с момента расширения Москвы на присоединенных территориях появилось 3,2 миллиона квадратных метров жилья, причем в год планируется строить по 5 миллионов квадратных метров. При этом размер ежегодных инвестиций в развитие ТиНАО может достичь 500 миллиардов рублей.

Как планируют развивать Новую Москву

Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Новая Москва не должна стать очередным "спальным районом". Премьер сказал, что территорию нужно рационально использовать с точки зрения расселения и распределения административных функций.

"Основная цель - сформировать комфортную городскую среду и сделать Новую Москву современной. Также надо решить проблему с переносом офисов и освободить исторический центр столицы", - подчеркнул Медведев.

Планируется, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест. Для этого предлагается создать 12 "точек роста" и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.

Присоединение территорий позволило реализовать новую градостроительную политику, направленную на полицентрическое развитие города: "Большая Москва" будет иметь сразу несколько центров деловой активности, в которых планируется создать новые рабочие места для горожан. Также среди наиболее приоритетных задач столичных властей - открытие новых станций метрополитена на территории новой Москвы и развитие дорожной сети.

Добавим, что за прошедшие два года в Новой Москве было построено 7 детских садов, 2 школы и 2 поликлиники.