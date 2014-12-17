Правительство разработало меры для стабилизации ситуации на финрынке

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал происходящее на валютном рынке "игрой на эмоциях", пишет ТАСС.

"Цифры, которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней, не соответствуют объективной картине и необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона", - сказал премьер. Он отметил, что "эмоции здесь свое дело также сделали".

Медведев подчеркнул, что "в наших общих интересах как можно быстрее навести порядок на валютном рынке".

"Вчера мы провели совещание по финансово-экономической ситуации, на нем принят целый ряд обязательных решений, включая увеличение валютного рефинансирования банков, обеспечение баланса спроса и предложения валюты через увеличение предоставления валютной ликвидности в случае необходимости", - сказал премьер-министр, добавив, рубль сегодня недооценен.

При этом Медведев не видит смысла во введении жесткого регулирования валютного рынка в России.

Напомним, официальный курс евро на 18 декабря, установленный Центробанком, вырос на 8,4 рубля до 84,58 рубля. Курс доллара вырос на 6,6 рубля до 67,78 рубля.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост.