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Политика

11 февраля, 15:58

Правительство выделило 500 млрд рублей на покрытие дефицита бюджета

Дмитрий Медведев правительство РФ бюджет власть дефицит бюджета резервные фонды

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Из Резервного фонда России выделят 500 миллиардов рублей на покрытие дефицита бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, текст документа опубликован на официальном сайте кабмина.

Как отмечается в постановлении, эти деньги направят на замещение не поступающих в 2015 году доходов федерального бюджета, за исключением нефтегазовых доходов. Кроме того, средства будут направлены на замещение источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также дополнительных нефтегазовых доходов.

На совещании по социально-экономическому развитию России на 2015 год в среду Дмитрий Медведев заявил, что экономические условия с момента составления предыдущего прогноза сильно изменились.

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"Прежде всего, произошло значительное снижение мировых цен на основные составляющие российского экспорта, остается весьма ограниченным доступ к внешним заимствованиям, некоторые финансовые рынки просто закрыты для нас - это не могло не сказаться на темпах роста экономики и потребительском спросе", - приводит ТАСС слова главы кабмина.

Ранее министерство экономики представило правительству России макроэкономический прогноз на 2015 год. По данным ведомства, дефицит федерального бюджета в этом году достигнет 2,35 триллиона рублей или 3,8 процента ВВП. Ожидается, что для покрытия дефицита правительство израсходует более половины средств из Резервного фонда.

Отметим, что по состоянию на 1 февраля текущего года объем Резервного фонда составлял 5,86 триллиона рублей.

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