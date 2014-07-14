Издателей обяжут выпускать электронные версии школьных учебников

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Все школьные учебники в России с 1 января 2015 года должны будут иметь электронную версию, сообщает пресс-служба Минобрнауки

"С 1 января следующего года издательства должны будут представлять на экспертизу учебники, существующие как в печатном, так и в электронном виде. Это условие станет обязательным для включения в федеральный перечень учебников", - заявил министр образования России Дмитрий Ливанов во время рабочей встречи с представителями крупнейших российских издательств.

Ранее Минобрнауки подготовило общие требования к электронной версии учебников: соответствие содержания структуре бумажного учебника, включение необходимого количества мультимедийных или интерактивных элементов, безопасность для детей, а также использование общедоступных форматов и технологий.

Отмечается, что сегодня в России отсутствуют четкие правила и стандарты для издательств по созданию, распространению и использованию электронных учебно-методических материалов.

