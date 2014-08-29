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Спорт

29 августа 2014, 15:12

Защитник "Зенита" Губочан переходит в "Динамо"

Динамо трансферы Зенит Томаш Губочан

Фото: ИТАР-ТАСС

Защитник "Динамо" Томаш Губочан переходит в столичное "Динамо". 30 августа на базе в Новогорске "бело-голубые" представят новичка команды, сообщает "Чемпионат.ком".

Губочан являлся одним из старожилов "Зенита", игрок пришел в клуб в 2008 году и отыграл за "сине-бело-голубых" шесть сезонов.

На счету чешского легионера 157 игр за "Зенит", в которых он забил один гол.

Отметим, что "Динамо" в это межсезонье значительно усилилось, клуб пополнили защитники Станислав Манолев и Александр Бюттнер, полузащитники Вильям Ванкер и Матье Вальбуэна и форвард Александр Прудников.

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