На шоссе Энтузиастов из-за ДТП встали трамваи пяти маршрутов

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Движение трамваев пяти маршрутов задерживается на шоссе Энтузиастов из-за ДТП, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что проехать не могут трамваи №8, 24, 34, 36, 37. Все они стоят в районе дома №56 по шоссе Энтузиастов.

Напомним, ранее на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. В районе дома №48 водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с тремя машинами.

В результате происшествия управлявшая Volkswagen женщина получила травмы. Ей оказывается медицинская помощь.

Также два человека получили травмы в ДТП, которое произошло на Каширском шоссе. Автомобиль марки Toyota столкнулся с припаркованной грузовой фурой возле станции метро "Каширская".