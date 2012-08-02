Пьяные десантники на броневике "Тигр" попали в ДТП на Шаболовке

На улице Шаболовка автомобиль ГАЗ 233001 "Тигр" с муляжом пулемета на крыше столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего скрылся с места происшествия. Затем "Тигр" задел еще два автомобиля. Десантники задержаны

Сегодня, 2 августа, около 13:50 на улице Шаболовка автомобиль ГАЗ 233001 "Тигр" с муляжом пулемета на крыше столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал, Chevrolet получил механические повреждения.

Как сообщает пресс-служба московской полиции, в 14:00 сотрудники батальона ДПС остановили ГАЗ на выезде из Октябрьского транспортного тоннеля. В машине находились двое молодых людей, отмечавших День ВДВ, оба в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водительских прав и документов на машину у них не было.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Задержанных направили на медицинское освидетельствование, после чего их опросят дознаватели.

Как отмечают в столичном ГУ МВД, вес "Тигра" составляет более 6 тонн и для управления им требуются права категории "С".