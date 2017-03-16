Актера Игнатюка доставили в НИИ имени Склифосовского

Артист Содружества актеров Таганки Владимир Игнатюк поступил в НИИ имени Склифосовского. Сейчас актер находится в приемном покое, сообщает Агентство "Москва".

В отделении уточнили, что с актером продолжают работать врачи, но о его состоянии пока неизвестно.

По сообщениям СМИ, в ночь на 16 марта артиста избили в Москве. Несколько неизвестных пробили ему голову. Нападение произошло рядом со зданием театра на улице Земляной вал, дом № 76/21.