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16 марта 2017, 10:30

ЧП

Актера Игнатюка доставили в НИИ имени Склифосовского

Фото: таганка-сат.рф

Артист Содружества актеров Таганки Владимир Игнатюк поступил в НИИ имени Склифосовского. Сейчас актер находится в приемном покое, сообщает Агентство "Москва".

В отделении уточнили, что с актером продолжают работать врачи, но о его состоянии пока неизвестно.

По сообщениям СМИ, в ночь на 16 марта артиста избили в Москве. Несколько неизвестных пробили ему голову. Нападение произошло рядом со зданием театра на улице Земляной вал, дом № 76/21.

Владимир Игнатюк родился в 1960 году в городе Энгельс Саратовской области. В театре Содружества актеров на Таганке он работает с 1994 года, в последнее время занимает должность главного балетмейстера.

Как актер он также играл в сериалах "Острог" и "След", а также в фильме "Человек в сером".

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