Железнодорожное сообщение на Белорусском направлении восстановлено после аварии

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Движение пригородных и пассажирских поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги полностью восстановлено после столкновения поезда с электричкой на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Фили – Кунцево-1 Белорусского направления МЖД, и с 05:46 он был открыт для движения. Поезда курсируют согласно расписанию.

Столкновение поезда Москва – Брест с электричкой произошло 8 апреля в 22:16 в районе дома № 4, корпус 1 по улице Герасима Курина.

На сайте МЧС опубликован список госпитализированных после аварии. По состоянию на 8:00, в списке значатся 15 человек, 7 из которых уже выписаны из больниц.