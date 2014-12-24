Московский ЦСКА расстался с полузащитником Марком Гонсалесом

Марк Гонсалес. Фото: ТАСС

Московский ЦСКА расторг контракт с чилийским полузащитником Марком Гонсалесом. Футболист уже покинул стан армейцев, сообщается на их официальном сайте.

Спортсмен и клуб завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Гонсалес дважды выиграл золото чемпионата России в составе ЦСКА. Кроме того, он дважды поднимал над головой Кубок России. За ЦСКА он сыграл 69 матчей, в которых забил 9 мячей.

Отметим, что Гонсалес получил прозвище "Хрустальный" у болельщиков за свою подверженность травмам. Футболист за время выступлений за "красно-синих" получил несколько тяжелых травм и фактически больше лечился, чем играл.