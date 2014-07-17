Суд изберет меру пресечения для подозреваемых в ЧП на "синей" ветке

Басманный суд изберет меру пресечения подозреваемым в крушении поезда

Басманный суд Москвы 17 июля рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для подозреваемых в аварии на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает телеканал "Москва 24".

Двоих сотрудников подземки подозревают в нарушении требований транспортной безопасности, повлекшей смерть двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье – семь лет колонии.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, 29 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки и его помощник. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.