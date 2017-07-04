Трамп и Меркель обсудили повестку G20

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудил с повестку дня грядущего саммита "большой двадцатки" (G20), сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters. Речь зашла и о вопросах климата.

Стороны обсудили вопросы торговых отношений, а также глобальный избыток производства стали.

Ранее Трамп провел переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным затронула вопросы изменения климата, Парижского соглашения, а также обсудила меню торжественного ужина на саммите.

Саммит G20 состоится 7–8 июля в Гамбурге.