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21 августа 2014, 21:43

ГУ МВД по Москве разработало новую методику оценки мнения горожан об участковых

Анатолий Якунин полицейские участковые

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция может запустить новую систему замеров общественного мнения, чтобы оценить скорость работы полицейских и участковых, рассказал руководитель ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин.

По словам Якунина, ее запуск возможен только после одобрения министра МВД Владимира Колокольцева.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМом, уровень доверия жителей к полиции сейчас растет. По данным исследования, сейчас правоохранителям доверяют 46% жителей России, тогда как три года назад этот показатель составлял 40%.

Как уже сообщало издание М24.ru, московские участковые переходят на новый формат общения с жителями. В августе они начали встречаться с горожанами во дворах домов, чтобы отчитаться о работе за прошедшее полугодие. "Дворовые встречи" призваны добиться сразу нескольких целей: повысить доверие жителей к своим инспекторам и привлечь на встречи как можно больше народа.

Ранее участковые встречались с гражданами на собраниях в школах, но практика показала, что население посещает такие мероприятия не очень активно: большинство просто о них не знает. Встречи во дворах позволяют собрать гораздо больше жителей и способствуют более доверительному общению с участковыми.

Якунин отметил важность отзывов о работе полиции и добавил, что участковые должны проживать на свои участках. Подобный эксперимент проходит в Южном округе, где участковых переселили на обслуживаемые ими участки.

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