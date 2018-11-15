Где купить настоящую черную икру в Москве?

Новый год не за горами, и москвичи уже задумываются над тем, какими блюдами будут баловать себя за праздничным ужином. По старым русским традициям царицей стола является черная икра, но купить настоящий продукт в наше время не всегда бывает легко. О том, на что обращать внимание при выборе черной икры и где найти лучшую, – в материале портала Москва 24.

Уже выросло целое поколение людей, которое не помнит "тот самый вкус" советской икры, но постоянно слышит ностальгические отзывы от своих родителей. В Москве сейчас предлагают икру чуть ли не на каждом шагу. "Черное золото" можно купить на городских рынках, в крупных торговых сетях, мелких продуктовых лавках и, конечно, в интернет-магазинах. Но как понять, настоящий ли продукт мы приобретаем?



Настоящая черная икра имеет уникальный витаминный и минеральный состав. В ней присутствуют витамины групп А, B, C, D и E, среди минералов – кальций, фосфор и цинк, а также различные жирные кислоты, благотворно влияющие на работу мозга и общий обмен веществ.

Рынок, магазины или сайты продаж?

Перед тем, как выбрать, где купить черную икру в Москве, нужно определиться с форматом покупки. Допустим, вы пошли на рынок. Там есть единственный плюс – икру можно попробовать. Но, к сожалению, вы не сможете самостоятельно убедиться в достоверности предоставляемых документов, и под видом хорошей астраханской икры вам могут легко подсунуть, например, китайскую.

В отличие от рынков, крупные супермаркеты следят за сертификатами качества, но здесь есть другая особенность – в магазинах зачастую продают икру с долгим сроком хранения, что указывает либо на наличие консервантов, либо на процесс пастеризации. Ни то, ни другое не несет пользы для организма: консерванты придают икре неприятный привкус, а термообработка лишает многих витаминов и делает икринки жесткими, выпаривая слизь. В таком случае икра становится похожа на имитированную и рассыпается на бутерброде.

Третий вариант – интернет-магазины. С одной стороны, удобство на лицо: можно самостоятельно выбирать продукт без какого-либо давления и спокойно искать лучшее соотношение цена/ качество. Но и здесь есть нюанс: в интернете икру предлагают в основном перекупщики, а это значит, что цена может быть в разы выше рыночной, и вы просто бессмысленно переплатите за продукт.

Ищите производителей

Лучший способ избежать подделки – брать икру напрямую у производителей. Крупных поставщиков сейчас не так много, одни из самых известных: "Горкунов", "Волгореченскрыбхоз", "Русский икорный дом", "А-икра". Все производители имеют свои рыбные хозяйства и необходимые сертификаты. Помимо этого, компании уже давно на рынке и успели заслужить доверие покупателей.

Стоит напомнить, что настоящая черная икра – забойная, рецептура производства которой осталась еще с советских времен и соответствует ГОСТу (не пастеризованная и без искусственных консервантов). И, конечно, эталоном вкуснейшей черной икры всегда была Астрахань, где уже на протяжении столетий в низовьях Волги водится осетр. Из перечисленных выше компаний только "А-икра" выращивает рыбу в этих местах. Здесь осетр находится в садковых хозяйствах, то есть вырастает исключительно в своих природных условиях в Волге, но при этом является аквакультурой. На производстве еще сохранились сотрудники, паковавшие астраханскую икру в советские времена, в ту самую синюю банку с магической надписью "CAVIAR" на иностранном языке.

Еще до революции большая часть поставок черной икры шла из Астрахани в Варшаву, а оттуда – дальше заграницу. Поэтому самый лучший сорт зернистой белужьей икры назывался "варшавский передел". Во времена СССР страна добывала около 90% общемирового объема черной икры и была ее основным поставщиком на международный рынок.



Астраханский производитель поставляет максимально свежую икру, ведь с учетом отсутствия процессов термообработки и консервантов она просто не может долго храниться. Помимо любимой всеми осетровой, здесь также представлена крупная белужья икра. Кстати, при заказе на официальном сайте компании "А-икра" вы можете попробовать икру, привезенную курьером, перед тем, как совершите покупку. Немногие производители могут похвастаться такой опцией, дающей стопроцентную гарантию качества продукта. Да и переплачивать не придется, ведь поставки идут напрямую от производителя, без посредников.

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