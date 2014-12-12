На Останкинской башне запустят обратный отсчет до Нового года

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

21 декабря на Останкинской телебашне появятся часы с обратным отсчетом до наступления Нового года. Часы заведет Дед Мороз из Московской усадьбы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

"Ярким событием не только в столице, но и по всей стране станет появление самых больших часов, которые покажут, сколько времени осталось до наступления 2015 года", - сообщили в пресс-службе.

Московский Дед Мороз, который посетит телебашню с официальным визитом, запустит обратный отсчет 21 декабря в 16.00. Сразу после запуска обратного отсчета он торжественно откроет новогоднюю почту "Отправляем мечты в небо" на смотровой площадке телебашни.

Фото: пресс-служба

Для любителей считать мгновения до Нового года в Сети работает сайт доновогогода.рф, на котором также можно следить, сколько дней, часов, минут и секунд осталось до боя курантов.

Кроме того, на портале открытых данных правительства Москвы разместили список площадок для запуска фейерверков в Новогодние и Рождественские праздники. В перечень вошло 189 площадок во всех округах столицы.

В среднем, на каждом участке могут одновременно находиться до 200 человек. Но есть и более крупные площадки. Например, в этнографической деревне "Бибирево", расположенной по адресу: ул. Белозерская д. 19-23 запускать фейерверки смогут сразу две тысячи человек.

Напомним, в октябре Останкино стало одной из площадок проведения фестиваля "Круг света". Телебашня перевоплощалась в Эйфелеву, Пизанскую и другие знаменитые башни мира. В вечер открытия фестиваля в Останкине устроили грандиозный фейерверк.