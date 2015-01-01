Около 250 тысяч человек встретили Новый год на улицах столицы

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Около 250 тысяч человек отметили Новый год на улицах Москвы. В центре столицы первую ночь 2015 года встретили более 120 тысяч граждан, сообщили M24.ru в пресс-службе МВД по Москве.

"В праздновании Нового года в столице России в общественных местах и на улицах города участвовали порядка 250 тысяч человек, в том числе только в центральной части Москвы Новый год встретили более 120 тысяч граждан", - пояснил представитель пресс-службы.

По данным МВД, в новогоднюю ночь полицейские обеспечили общественный порядок в столице, и никаких серьезных происшествий зафиксировано не было.